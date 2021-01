Kje ne bo elektrike?

20.1.2021 | 07:10

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Novem mestu in v Brežicah v zadnjih 12 urah izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso zabeležili. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali pet klicev.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj sporoča, da danes med 12. in 13.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ne bo elektrike na območju TP TONOSA ADLEŠIČI na izvodu Dolenjci, med 13. in14.uro pa na območju TP ŽUNIČI na izvodu Žuniči.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da danes od 12. do 14.ure ne bo elektrike na območju TP DOL. TEŽKA VODA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča, da danes med 12. in 14.uro ne bo elektrike na območju TP DOL PRI ZBURAH in TP JAVOROVICA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da danes od 13. do 15.ure ne bo elektrike na območju TP MIRNA PEČ 1.

Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Bistrica ob Sotli sporoča, da danes predvidoma med 8. in 13.uro ne bo elektrike na območju TP BRAČNA VAS-nizkonapetostni izvod Vikendi Ribnik .

Nadzorništvo Krško pa sporoča, da danes med 11. In 14.30 ne bo elektrike na območju TP KALCE NAKLO-nizkonapetostni izvod Kalce Naklo levo.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

