Oblast s projektom Narodni dom misli resno

20.1.2021 | 07:00

V Sokolcu je še vedno nekaj del alternativnih ustvarjalcev, ki so do nedavnega delovali v prostorih novomeškega Narodnega doma. (Foto: I.Vidmar)

Prenova Narodnega doma Novo mesto bo stekla takoj, ko bo zagotovljen denar. (Foto: arhiv DL/M.M.)

Novo mesto - Novomeška komunala je prejšnji teden začela odvažati odpadni material iz Narodnega doma, ki so ga poleti leta 2018 v spremstvu številnih varnostnikov in policistov prostovoljno in mirno zapustili njegovi dotedanji prebivalci, alternativni ustvarjalci. Ti so v okviru Alternativne kulturne cone Sokolc tam ustvarjali zadnjih trinajst let. Kmalu zatem je Narodni dom dobil še novo strešno kritino in zdaj čaka na temeljito obnovo oziroma prenovo, s katero Mestna občina Novo mesto v nasprotju s preteklostjo, ko je o prenovi govorila s figo v žepu, očitno misli zelo resno.

Narodni dom Novo mesto so kot zadnji zapustili alternativci poleti 2018 (Foto: I.Vidmar)

Ko bo komunala iz Narodnega doma odpeljala ves odpadni material, med katerim je tudi še precej umetniških izdelkov nekdanjih prebivalcev, bo temu sledil pregled stanja objekta z obema izbranima projektantoma, podjetjema Zeloa in Balkon arhitektura, s katerima je novomeška občina konec lanskega leta podpisala pogodbo za 96.000 evrov. Vanjo sta vključena izdelava geodetskega posnetka, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektni nadzor. V pogodbi je določena tudi zgornja meja vrednosti projekta, ki znaša 2.350.000 evrov. Rok za pridobitev gradbenega dovoljenja je letošnji september, prenova se bo začela, ko bo zanjo zagotovljen denar.

»Najverjetnejši vir financiranja je eden od evropskih skladov v sklopu razpisov nove evropske finančne perspektive 2021–2027. Če ne bomo imeli pripravljene vse projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, ko bo objavljen ustrezen razpis, ne bomo imeli nobene možnosti za resno kandidaturo za evropski denar,« pojasnjuje podsekretar za investicije na novomeški občini in avtor projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo stavbe Narodnega doma Pavle Jenič.

Igor Vidmar