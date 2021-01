Vinjen vpil na sodelavca, zato so iz podjetja morali na pomoč poklicati policijo

20.1.2021 | 09:50

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Iz podjetja na območju Krškega so zaradi nedostojnega vedenja, groženj sodelavcu in izrečenih žalitev, poklicali na pomoč krške policiste. Vse skupaj se je dogajalo včeraj okoli pol osme zjutraj, ko je 36-letni kršitelj v službo prišel pod vplivom alkohola. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so bili prisiljeni uporabiti prisilna sredstva. Ko so ga obvladali, so ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

76-letnemu moškemu zasegli puško in naboje

Novomeški policisti so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri 76-letnem osumljencu iz okolice Mirne Peči. Našli in zasegli so puško, za katero ni imel ustreznih dovoljenj, poleg tega pa še 14 nabojev in petardo. Zaradi kršitev določil Zakona o orožju bodo zoper moškega uvedli hitri postopek.

Ostal je brez avtomobila

V Kerinovem grmu so krški policisti včeraj malo pred 12.uro ustavili voznika osebnega avtomobila brez nameščenih registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da 42-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. VW passat so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policiste klicali 107-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 35 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 107 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in v Krškem zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja dokumentov, so še zapisali v današnjem policijskem poročilu PU Novo mesto.

R.M.