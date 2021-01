Hiša kranjske čebele v Višnji Gori med ivanškimi projekti leta

Hiša kranjske čebele bo končana v drugi polovici leta (Foto: G.Stopar/Občina Ivančna Gorica)

Višnja Gora - Tako kot lansko bo tudi letošnje leto v občini Ivančna Gorica investicijsko živahno. Med pomembnejše investicije Občine Ivančna Gorica vsekakor sodi projekt Hiše kranjske čebele v Višnji Gori. Ta naj bi svoja vrata odprla v drugi polovici letošnjega leta, ko bo Slovenija predsedovala Evropski uniji, so zapisali na občini Ivančna Gorica.

Gre za objekt, ki bo izrednega pomena tako za občino na področju čebelarskega turizma kot tudi za protokolarne obiske in promocijo naše države. Na objektu nekdanje stare šole v Višnji Gori gradbena dela v polnem zagonu potekajo od lanskega poletja. V minulih mesecih je bila na objektu opravljena glavnina gradbenih del, zdaj pa izvajajo še instalacijska dela.

Tudi notranja dela gredo počasi h koncu (Foto: G.Stopar/Občina Ivančna Gorica)

Obnovljena je konstrukcija objekta, ki je statično sanirana, izvedena nova armiranobetonska plošča podstrešja in opravljena dela za dvigalo ob objektu. Postavljena je nova strešna konstrukcija za klasično streho, prav tako je s panoramskimi okni že zastekljen preostali del ostrešja objekta. V notranjosti so postavljene nove predelne stene, končani estrihi in notranji ometi, pa tudi razvodi elektrike, kanalizacije in vode v objektu ter opravljeni priklopi za elektriko in kanalizacijo.

Na zunanjem izgledu »hiše« je že obnovljena fasada, ki pa je še brez dekorativnega sloja. V teh dneh bodo montirali dvigalo in zravnali streho nad dvigalom, tako da bo streha končana.

Občina Ivančna Gorica oziroma delovna skupina, ki je ustanovljena prav za namen Hiše kranjske čebele, pospešeno pripravlja vse potrebno za notranjo opremo ter za interaktivno vsebino, posvečeno kranjski čebeli.

