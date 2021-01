Od stadiona do križišča v Irči vasi

20.1.2021 | 16:30

Novi metri kolesarske steze in peš poti bodo precej izboljšali prometno varnost kolesarjev in pešcev na odseku med Brodom, Irčo vasjo in mestnim središčem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Konec preteklega tedna je novomeško gradbeno podjetje CGP začelo prvo fazo rekonstrukcije Topliške ceste, ki obsega gradnjo kolesarske steze in peš poti med stadionom Portoval in križiščem v Irči vasi. Poleg tega prva faza rekonstrukcije obsega tudi ureditev armirano-betonskega opornega zidu, rekonstrukcijo cestne razsvetljave ter zaščito in prestavitev nizkonapetostnih in srednjenapetostnih vodov.

Med gradnjo opornega zidu bo zaradi delne zapore cestišča promet urejen izmenično enosmerno s semaforji. V času del bodo na območju križišča promet urejali z ročnim usmerjanjem.

Gradnja novega opornega zidu posega tudi v območje zelenih površin, tako da so pretekli teden zaradi tega že posekali drevesa, ki so rasla ob cesti, ob koncu gradnje pa bodo ob peš poti in kolesarski stezi zasadili nova. Gradnja peš poti, kolesarske steze in opornega zidu bo novomeško občino stala 190 tisoč evrov.

Drugo fazo rekonstrukcije Topliške ceste, ki bo obsegala obnovo cestišča na istem odseku, bo financirala Direkcija za infrastrukturo, saj gre v tem primeru za rekonstrukcijo državne ceste. V naslednjih letih načrtujejo gradnjo peš poti in kolesarske steze mimo pokopališča in Srebrnič do meje z občino Straža.

I. V.

Galerija