Literarni in likovni natečaj ob obletnici ustanovitve OF

20.1.2021 | 18:00

Na natečaju lahko sodelujejo tako otroci kot odrasli. (Foto: I. V.)

Novo mesto - Novomeško Združenje borcev za vrednote NOB ob 80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte razpisuje literarni in likovni natečaj na temo Veš poet svoj dolg: s partizansko pesmijo v boju za svobodo, jezik, kulturo ...

Udeleženci natečaja bodo razdeljeni v štiri starostne skupine - do 12., do 18, do 29. leta in nad 30. letom. V okviru literarnega natečaja lahko udeleženci sodelujejo s pesmijo, kratko zgodbo ali esejem na omenjeno temo, na likovnem natečaju pa z ilustracijo partizanske pesmi v poljubni tehniki. Rok za oddajo prispevkov je 26. marec.

I. V.