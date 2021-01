Prijava škode po potresu

20.1.2021 | 19:15

Novo mesto - Občani Mestne občine Novo mesto lahko do vključno 1. februarja prijavijo škodo v večjem obsegu, nastalo ob potresu 29. decembra 2020. Za prijavo naj občani uporabijo obrazec Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (4), ki ga dobijo na spletni strani republiške uprave za zaščito in reševanje. Izpolnjene obrazce lahko pošljejo po navadni ali elektronski pošti na Mestno občino Novo mesto.

Prav tako svoje občane obvešča tudi Občina Šentjernej, ki bo začela ocenjevati škodo, ki je bila na objektih povzročena kot posledica potresa, da lahko škodo na svojih objektih prijavijo na telefonski številki 07-393-35-60 ali po elektronski pošti na: sentjernej@siol.net.

Kot so zapisali v pozivu, je treba pri prijavi škode nujno navesti lastnika oziroma uporabnika objekta, naslov objekta in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi. Škodo bo ocenila Komisija za oceno škode po naravnih nesrečah, ki jo je imenoval župan občine. Rok prijave škode je do ponedeljka, 25. januarja. Občane, ki nameravajo škodo po potresu prijaviti, prosijo, da prijavljajo le škodo, ki je dejansko nastala po potresu, in ne poškodb, ki niso posledica potresa.

I. V.