GPI lahko začne risati OPPN za južno zbirno cesto

20.1.2021 | 21:30

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je danes z direktorjem podjetja GPI Robertom Radakovičem podpisal pogodbo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag za južno zbirno cesto. S tem se na Mestni občini Novo mesto nadaljuje načrtovanje južne zbirne ceste, ki bo po razbremenila ulico Ob Težki vodi, ki je zdaj edina povezava med obema južnima vpadnicama.

Približno 1,8 kilometrov dolga južna zbirna cesta se bo na vzhodu navezala na Belokranjsko cesto oziroma cesto Novo mesto-Metlika, na zahodu pa na Šmihelsko cesto to je cesto proti Uršnim selom in naprej proti Črnomlju oziroma na predvideno zahodno novomeško obvoznico, ki je načrtovana od avtoceste do priključka Maline.

Na južno zbirno cesto se bodo navezale obstoječe lokalne ceste in poti ter nove povezave za navezavo bodočih stanovanjskih sosesk med Šmihelom, Regrčo vasjo, Regrškimi Košenicami in sosesko K Roku. Za načrtovano pozidavo je predpogoj izboljšanje obstoječe prometne mreže in izgradnja predvidene južne zbirne ceste, ki je v načrtovana kot primarna mestna cesta, ki bo povezala dve državni cesti in prispevala k zmanjšanju prometa na lokalnih cestah v tem dela mesta.

Vrednost današnje podpisane pogodbe znaša nekaj več kot 118.000. Gradnja južne zbirne ceste se bo predvidoma začela v letu 2024. Na južnem delu Novega mesta, na območju med Šmihelsko cesto in Regrčo vasjo do Belokranjske ceste, se sicer prepletajo tri načrtovane prometnice - Zahodna obvoznica v okviru 3. razvojne osi, Šmihelska obvoznica in južna zbirna cesta.