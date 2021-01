Krka začela odlično, Igokea končala še bolje

20.1.2021 | 21:40

Najboljši strelec in najkoristnejši igralec tekme je bil nekdanji Krkin košarkar Marko Jošilo. (Foto: Nikola Varuna/Igokea)

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so v 15. krogu Lige ABA v gosteh izgubili z Igokeo s 64:77 (23:20, 47:34, 54:57). Potem ko so odlično odigrali prvi polčas in odšli na odmor s 13 točkami prednosti, se jim je v nadaljevanju ustavilo, drugi polčas pa so izgubil s kar 26 točkami razlike.

Krkaši so začeli v peterki Nejc Barić, Luka Lapornik, Miha Škedelj, Jure Škifić in Milan Milovanović in povedli z 9:5. Sledilo je osem točk domačih za vodstvo s 13:9, a so nato naši košarkarji naredili delni izid 14:2 za vodstvo s 23:15, po prvi četrtini pa so vodili s 23:20. V drugi četrtini so Krkaši nadaljevali z odličnim metom iz razdalje. Po dveh trojkah Roka Stipčevića so povedli z 29:20, nato pa vseskozi vzdrževali prednost večjo od petih točk. Po novi trojki Stipčevića so ob koncu 17. minute imeli prvič dvomestno prednost (43:32), sredi zadnje minute prvega polčasa pa so vodili celo za 15 točk (47:32). Polčas se je končal s 47:34, Krkaši pa so za tri metali več kot s polovično uspešnostjo.

Drugi polčas je s trojko odprl Lapornik, potem pa se je Krkašem ustavilo v napadu. Že ob koncu 22. minute so imeli izpolnjen bonus osebnih napak, kar so domači odlično izkoriščali in več kot polovico košev v 3. četrtini dosegli s črte prostih metov. Prednost Krkašev je hitro kopnela in v 30. minuti so jih domači ujeli in si pred zadnjo četrtino priborili tri točke prednosti (57:54). Zadnjo četrtino so domači odprli z delnim izidom 11:2 ter prišli do dvomestne prednosti, ki jo naši košarkarji niso uspeli več izničiti.

Igokea : Krka 77:64 (20:23, 14:24, 23:7, 20:10)

Krka: Medved, Camphor 9 (2 sk, 3 as, 3 pri.žoge), Stipčević 12 (2 sk), Vrabac 4 (3 sk, 3 as), Barič 8 (2 as), Kosi 1, Škifić 11, Škedelj 8 (7 sk), Lapornik 11 (2 sk), Rebec, Vučetić (2 sk), Milovanović.

Igokea: Atić 10 (4:5), Jovanović 3 (1:1), Jošilo 19 (1:2), Talić 7 (1:2), Ilić 7 (3:4), Pot 7, Carmichael 12 (8:12), Fundić 10 (0:1), Kondić 2.

Prosti meti: Igokea 18:27, Krka 8:9.

Met za tri točke: Igokea 9:23 (Jošilo 4, Talić 2, Atić 2), Krka 12:30 (Stipčević 4, Lapornik 3, Škedelj 2, Camphor, Barič, Škifić).

Osebne napake: Igokea 20, Krka 24.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Rok Stipčević 12

Največ skokov: Miha Škedelj 7

Največ asistenc: Rod Camphor in Adin Vrabac 3

Največ pridobljenih žog: Rod Camphor 3

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Miha Škedelj 13

Izjavi po tekmi:

Vladimir Anzulović, trener Krke: "Čestitke Igokei za zmago. Mi smo bili boljši v prvem polčasu, oni v drugem. Uspeli so nam vsiliti njihovo močno igro, tranzicijo, skok in agresivno obrambo. Čestitam tudi mojim igralcem, ker so se po obdobju, ko smo imeli ogromno izostankov, dokaj dobro borili."

Dragan Bajić, trener Igokee: "Čestitke fantom za zmago, Krki pa veliko sreče v nadaljevanju Lige ABA in v slovenskem prvenstvu. Težko je igrati tekmo, za katero se pripravljaš, potem pa dan prej izveš, da jo ne bo. To je tudi razlog, da smo tako slabo odigrali prvi polčas. Pri pripravi na tekmo sem opozarjal, da moramo vsakega nasprotnika enako obravnavati. Sploh, ker spoštujem delo kolege Anzulovića. Krka je »delavska« ekipa, a fantje znajo igrati košarko in lahko kaznujejo vsako našo napako. Krka je odlično metala v prvem polčasu, v drugem pa smo se uspeli vrniti. Imeli smo hladno glavo, odigrali agresivno v obrambi, dobili le 17 košev, prišli do nekaj lahkih košev in na koncu zasluženo zmagali."

Košarkarji Krki imajo v Ligi ABA pet zmag in osem porazov in so na lestvici deseti, že v nedeljo pa jih čaka nova tekma, ko bodo gostili moštvo Zadra.