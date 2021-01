Padlo drevo oviralo promet

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

V bližini naselja Tolsti Vrh v občini Šentjernej se je danes navsezgodaj zjutraj na cesto podrlo drevo. Posredoval je dežurni delavec javnega podjetja EDŠ iz Šentjerneja, ki je drevo razžagal in ga odstranil s cestišča.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto so v zadnjih 12 urah za nujno medicinsko pomoč posredovali sedem klicev, prejeli pa so tudi obvestilo o povoženi živali, o čemer so obvestili lovce.

Njihovi brežiški kolegi sporočil o izrednih dogodkih, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja, zadnjih 12 urah niso prejeli, so pa posredovali poziv za nujno medicinsko pomoč.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes od 12. do 14.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP PETELINJEK, med 12. in 14.uro pa tudi na območju TP ŠOLA STOPIČE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo danes od 10.30 do 11.ure prekinjena dobava elektrike na območju TP VEL. STRMICA, med 12. in 14.uro pa na območju TP ZBURE in TP DOL PRI ZBURAH.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj sporoča, da danes med 12. in 14.uro ne bo elektrike na območju TP IND. CONA KANIŽARICA 1, na izvodu Romi.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da danes od 12. do 14.ure ne bo elektrike na območju TP OKROGLICA.

Distribucijska enota Krško pa sporoča, da danes med 12.in 13.uro ne bo elektrike na območju TP KRIŽIŠČE-izvod ŽABKAR LEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

Prekinjena tudi vodo oskrba

Podjetje Kostak Krško d.d. sporoča, da bodo danes med 8. in 10.uro izvajali nujna vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju v naseljih VIHRE in MRTVICE. V tem času bo prekinjena oskrba s pitno vodo.

