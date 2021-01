Poraz odbojkarjev Krke v gosteh

21.1.2021 | 07:50

S tekme v Anhovem (foto: OK Salonit Anhovo)

Anhovo/Novo mesto - Novomeščani so silovito začeli prvi niz in s serijo Hafnerja po začetnem udarcu povedli 0:5. Domači korektor Vrtovec je z uspešnimi napadalnimi udarci poskrbel za znižanje zaostanka na 4:6. Pri gostih sta bila v napadu najbolj razpoložena Pulko in Travnik. Z blokom Erpiča so gostje povedli 9:13. Pri rezultatu 11:15 je domači trener Dačović izkoristil že drugi polminutni odmor. Po uspešnem napadu Tomiča so se Kanalci približali na 15:17. Ekipi Salonit Anhovo je uspelo uloviti Krko na 18 točki. Z blokom Kavčiča so Kanalci vnovič izenačili rezultat na 20:20. Sledila je serija točk domačih odbojkarjev in pobeg Salonita Anhovo na 23:20. Peterlin je z uspešnim napadom priboril prvo zaključno žogo, ki je je potem z asom potrdil Kavčič.

Drugi niz se je začel bolj izenačeno. Po uspešnem napadu Vrtovca so domači prvič pobegnili na 7:5. Pri rezultatu 7:9 za Krko je v igro na mesto Karnela vstopil podajalec Jereb. Novomeščani niso popuščali in do sredine niza so še vedno vodili za tri točke. Pri rezultatu 13:14 je prvič s polminutnim odmorom posegel gostujoči trener Mišin. Po uspešnem napadu Tomiča je sledilo izenačenje rezultata na 16:16. Kanalce je krasila požrtvovalna igra v obrambi in uspešna realizacija protinapadov. Sledilo je vnovično vodstvo domačih odbojkarjev 23:18. Tako kot v prvem nizu, je Peterlin z uspešnim napadom priboril prvo zaključno žogo. Po napaki Travnika v napadu so domači povedli 2:0 v nizih.

Tretji niz so Kanalci začeli z mladim Filiputtijem na mestu Peterlina. Ekipi sta bili praktično izenačeni do rezultata 9:9. Sledili sta dve točki domačih in prvi polminutni odmor na zahtevo gostujočega trenerja Mišina. Sledilo je izenačenje gostov na 12 točki ter v nadaljevanju še povečanje vodstva na 12:14. Z asom mladega Filiputtija so domači izenačili rezultat na 15:15. V nadaljevanju je na mesto Vrtovca vstopil še mladi Kovačič. V končnici niza so Kanalci povsem popustili in gostom dovolili izenačenje izida v nizih na 2:1.

Domači trener Dačović je četrti niz začel s sprejemalsko navezo Peterlin in Filiputti. Po napaki gostov v napadu so Kanalci povedli 5:3. Sledile so napake domačih v napadu in vodstvo gostov 6:8. Težave Salonita so se nadaljevale tudi s tremi zaporednimi zgrešenimi začetnimi udarci. Pri rezultatu 9:12 je v igro na mesto Filiputtija vstopil Radosavljević. Domači so umirili ogrete glave in s serijo točk izenačili rezultat na 12:12. Radosavljević je bil v napadu nezaustavljiv in Kanalci so pobegnili na 16:13, ko je drugi polminutni odmor izkoristil gostujoči trener Mišin. Travnik je poslal par napadalnih udarcev v avt in domači so spet povedli 21:16. V končnici niza domači niso dovolili delitve točk in pustili Krkaše na 21 točki.

Tekma v Anhovem se je tako končala z rezultatom 3:1.

ŠD KANAL, brez gledalcev, sodnika Kern (Kranj), Pevc (Škofja Loka), SALONIT ANHOVO:KRKA 3:1



Salonit Anhovo: Boharev 5, Jereb 2, Filiputti 5, Karnel 1, Kavčič 8, Radosavljević 7, Peterlin 8, Kovačič 1, Vrtovec 24, Basaneže, Tomić 7, Maretič (L), Šarić (L). Trener: Rade Dačović.

Krka: Hafner 4, Erpič 8, Štefanič M., Travnik 14, Kožar, Pulko 18, Hodžič, Lindič 1, Renko 11, Koncilja 4, Borin (L), Jaklič (L). Trener: Tomislav Mišin.

R.M.