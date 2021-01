Odprli bodo šole in vrtce – a ne povsod in ne za vse otroke!

21.1.2021 | 08:25

Ponekod s torkom odpirajo vrtce, v šolah se bo za prvo triado otrok začel pouk. (Foto: Pixabay)

Ljubljana - Vlada je zaradi izboljševanja epidemioloških razmer v državi na sinočnji seji sprostila nekatere ukrepe, o čemer bodo po napovedih premierja Janeza Janše podrobnosti danes predstavili posamezni ministri. Vlada se bo sestala tudi na redni tedenski seji, na kateri bo med drugim odločala o zakonu, ki predvideva vzpostavitev hiše za otroke.

Vlada je med drugim včeraj odločila, da se v devetih od dvanajstih regij prihodnji teden odpirajo osnovne šole za učence prvega triletja in vrtci. Gre za Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Primorsko-notranjsko, Obalno-kraško, Koroško, Podravsko, Pomursko, Savinjsko in Zasavsko regijo. V ostalih treh regijah številke okuženih in hospitaliziranih še ne izpolnjujejo pogojev za ta korak, vendar pa vlada pravi, da bi bile lahko že prihodnji teden vse regije rdeče obarvane.

Po besedah Janše bo v ponedeljek potekalo testiranje zaposlenih v šolah in vrtcih, pouk v šolah in polno varstvo v vrtcih pa bodo nato začeli v torek.

Prav tako je vlada sinoči z odlokom odpravila prepoved zbiranja za študente za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega pouka. V devetih statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko bodo od ponedeljka lahko spet odprti tudi avtoservisi in servisi koles ter specializirane otroške trgovine. Že s soboto bodo v rdečih regijah spet delovala smučišča, pogoj za smučanje pa bo negativen hitri test.

Danes pa bo vlada na redni tedenski seji med drugim odločala o predlogu zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke ter predlogu novele zakona o vodah. S slednjo se zakon dopolnjuje tako, da se iz sredstev sklada za vode krijejo tudi stroški izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja voda. To bi bilo mogoče v primerih, ko sredstev za financiranje teh nalog ni mogoče v celoti zagotoviti iz drugih finančnih virov.

STA/R.M.