Ste opazili škodo po potresu? Prijavite jo do ponedeljka.

21.1.2021 | 10:30

Potresne razpoke na podružnični cerkvi v Gradišču.

Šentjernej - Lanski decembrski potres je prizadel tudi občino Šentjernej. Poročali smo že, da je poškodovanih pet cerkva v župniji, razpoke in poškodbe so vidne tudi v OŠ Šentjernej in podružnični šoli v Orehovici.

A marsikdo je verjetno kako poškodbo odkril tudi na svojih objektih.

Občina Šentjernej je na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričela z ocenjevanjem škode, ki je bila na objektih povzročena kot posledica tega potresa. Občani lahko škodo na svojih objektih prijavijo na telefonski številki 07-393-35-60 ali po elektronski pošti na: sentjernej@siol.ne.

Kot pravijo na občino, je treba pri prijavi škode nujno navesti lastnika oziroma uporabnika objekta, naslov objekta in telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Škodo bo ocenila Komisija za oceno škode po naravnih nesrečah, ki jo je imenoval župan.

Zaradi izredno kratkega roka za posredovanje podatkov na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je rok prijave škode do ponedeljka, 25. januarja. Na občini prosijo občane, da prijavljajo le škodo, ki je dejansko nastala po potresu in ne kakih drugih poškodb objektov.

L. M.