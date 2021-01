AVDIO: Zdravstvenemu domu Brežice državni spominski znak za boj v epidemiji

21.1.2021 | 10:00

Župan Ivan Molan (desno) je državno zahvalo vročil direktroju ZD Brežice Draženu Levojeviču (levo). (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Župan Občine Brežice Ivan Molan je direktorju javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice Draženu Levojeviću izročil spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti covidu-19«, ki ga Vlada Republike Slovenije podeljuje za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni covid-19 v prvem valu epidemije.

Direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević se je v imenu javnega zavoda zahvalil za priznanje, ki pomeni veliko še zlasti v teh trenutkih, ko se soočamo z vrhuncem drugega vala epidemije v Posavju in v občini in ko so kadrovski potenciali okrnjeni in izčrpani. Dejal je, da tako v prvem kot v drugem valu epidemije zdravstveni doma poskuša zamejiti ta javno zdravstveni problem in stati občanom ob strani.

Kot so v izjavi za javnost napisali na Občini Brežice, je ta na osnovi junija objavljenega državnega poziva za spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 predlagala Zdravstveni dom Brežice in bila s kandidaturo uspešna. Predlog je utemeljila s številnimi nalogami, ki jih je brežiški zdravstveni dom izvajal v času epidemije. To so zdravstvena obravnava nezakonitih migrantov in testiranja na covid-19, ki je za Zdravstveni dom Brežice zaradi obmejne lege občine Brežice posebnost, glede na ostale zdravstvene domove v Sloveniji. Brežiški zdravstveni dom je ob tem izvajal testiranje na covid-19 za tuje voznike, zaposlene v slovenskih avtoprevozniških podjetjih, za uslužbence kritične energetske infrastrukture v Posavju, opravljal pa je tudi ostala dela in naloge. Imeli so vstopno točko za covid-19 za odrasle v občinah Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki, ob tem pa so tudi koordinirali družinsko medicino za Dom upokojenih občanov Impoljca, enoto Doma starejših občanov Brežice. Zavod je s svojim strokovnim kadrom nudil tudi psihosocialno podporo prebivalcem občine Brežice in zaposlenim v Zdravstvenem domu Brežice in sodeloval v nujni zobozdravstveni ambulanti Zdravstvenega doma Novo mesto. Čistilke so v času epidemije izvajale postopke čiščenja in pranja perila v skladu s prilagojenimi smernicami za čas epidemije covid-19 in na dodatnih deloviščih, na upravi pa so imeli tudi vsakodnevne sestanke skupine za ukrepanje za primer epidemije covida-19, so na občini zapisali v obrazložitvi za podelitev nagrade oz. priznanja Zdravstvenemu domu Brežice.

R.M.

Zvočni zapisi Direktor ZD Brežice o prejetem državnem znaku in priznanju zahvale za obvladovanje epidemije Direktor ZD Brežice o prejetem državnem znaku in priznanju zahvale za obvladovanje epidemije

Galerija