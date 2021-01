Covid-19: Se krivulja obrača navzdol? Kako je v naši regiji? V Novem mestu število okužb podvojeno!

21.1.2021 | 10:40

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 11.599 PCR in hitrih testov, okuženih je bilo še 1.445 posameznikov, oz. 12,5 odstotka vseh, kar je v primerjavi z dnevom prej za 2,5 odstotka manj. Med 4.813 testiranimi s PCR testi je bilo pozitivnih 1.166 oz. 24,2%, kar je 1,7 odstotka manj kot dan prej, med 5.786 testiranimi s HAT oz. hitrimi testi, pa je bilo pozitivnih 279 ljudi oz. 4,1 odstotka, kar je odstotek manj kot dan prej.

Sicer pa vlada napoveduje, da bi lahko prihodnji teden bile vse regije rdeče obarvane, kar bi lahko pomenilo tudi počasno sproščanje pouka še v treh epidemiološko najbolj obremenjenih regijah. Prvi otroci bodo v vrtec in v prvo triado šole lahko v torek vstopili v devetih regijah z boljšo epidemiološko sliko.

V Sloveniji je aktivno okuženih še 19.636 posameznikov oz. 1.233 manj kot dan prej, tedensko povprečje dnevno okuženih pa je zdaj 1.247, oz. 50 manj kot dan prej, kažejo zadnji podatki Sledilnika za covid-19.

Po podatkih covid sledilnika je danes na bolnišničnem zdravljenju 1.159 covidnih bolnikov, oz. 19 manj kot včeraj. Samo danes so sprejeli 100 novih pacientov s korona virusom. Na intenzivnih oddelkih zdravijo 182 pacientov, od teh jih je 153 na respiratorju. V domačo oskrbo so danes odpustili še 95 oseb, žal pa je 27 okuženih boj s corona virusno boleznijo izgubilo, 24 od teh v bolnišnicah.

V zadnjih sedmih dneh se je z novim koronavirusom okužilo povprečno 424 ljudi na 100.000 prebivalcev. Po številu novookuženih je na prvem mestu še vedno Posavska statistična regija s 635,7 na 100.000 prebivalcev v zadnjih sedmih dneh, sledijo goriška regija (518,5), jugovzhodna Slovenija (481,3), pomurska (450,2), zasavska (442,7), savinjska (430,8), primorsko-notranjska regija (425,7), ostale regije so pod slovenskim povprečjem.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 85 korona virusnih bolnikov, kar je 7 manj kot včeraj, 13 od teh potrebuje intenzivno nego, vsi ti pa so na respiratorju oz. intubirani. 4 okužene so sprejeli danes, 7 pa so jih odpustili v domačo oskrbo. 4 bolniki z novo korona virusno boleznijo so v novomeški bolnišnici danes umrli, kažejo podatki covid sledilnika.

V Splošni bolnišnici Brežice zdravijo 36 bolnikov s covidom, oz. 4 manj kot včeraj. Samo danes so sprejeli še dva okužena, 6 pa so jih odpustili v domačo oskrbo. Od vseh bolnikov sta dva na intenzivnem covid oddelku.

Okužbe na dan 20.01.2021

19.01. 20.01.

REGIJA JV SLOVENIJA

Črnomelj 16 17

Dolenjske Toplice 00 06

Kočevje 07 08

Kostel 00 01

Loški Potok 02 00

Metlika 17 09

Mirna 03 01

Mirna Peč 00 01

Mokronog-Trebelno 04 02

Novo mesto 26 58

Osilnica 00 00

Ribnica 06 04

Semič 09 01

Sodražica 08 02

Straža 04 04

Šentjernej 12 01

Šentrupert 00 03

Škocjan 02 03

Šmarješke Toplice 02 01

Trebnje 05 10

Žužemberk 01 03

REGIJA POSAVJE



Bistrica ob Sotli 02 01

Brežice 29 32

Kostanjevica 01 02

Krško 31 29

Radeče 02 19

Sevnica 16 10

ŠE NEKAJ OBČIN Z NAŠEGA OBMOČJA POKRIVANJA:



Dobrepolje 03 02

Ivančna Gorica 06 03

Velike Lašče 06 04

R.M.