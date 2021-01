APT (avdio): Spletna premiera plesne predstave »Tri sestre« Gregorja Luštka

21.1.2021 | 10:40

Anton Podbevšek Teater (Foto: Dolenjski list/arhiv)

Novo mesto - Anton Podbevšek Teater (APT) iz Novega mesta bo na spletni strani tretjioder drevi ob 20. uri začel neposredni prenos premiere plesne predstave Tri sestre, ki jo je pripravil in režiral plesalec ter koreograf Gregor Luštek. Gre za dokumentarno osebno izpovedno uprizoritev, ki je nastala v koprodukciji Plesnega Teatra Ljubljana.

Zamisel zanjo je dobil ob črnogorski zgodbi o treh sestrah in jo priredil za tri priseljenke, plesalke, ki jih je v Slovenijo pripeljala ljubezen, je ob lanski napovedi predstave dejal Luštek.

To bo sicer zadnja premiera lanskega sporeda, ki jo APT zaradi epidemije novega korona virusa lani ni uspel pripraviti oziroma izvesti.

Kot so sporočili iz APT-a, gre za avtorski plesni in raziskovalni projekt, "ki v izhodišču izhaja iz premišljevanja o poziciji umetnika kot delavca v času, ko posameznikovo identiteto, morda bolj kot kadarkoli, definira njegova produkcijska in proizvodna vrednost".

Sicer pa s konkretno združitvijo mednarodno zastavljenega uprizoritvenega kolektiva, zavezanega skupni ideji, skupnemu estetskemu idealu odnosa do univerzuma, skupnemu etičnemu kodeksu, obliko vsebinske ideje udejanja že s prisotnostjo plešočega telesa na odru. Projekt torej išče potencial umetnosti v njeni združevalni in kolektivni zmožnosti, ki nastaja kot šiv razlike, istosti in drugosti, so dodali.

Uprizoritev je zamišljena kot presek dokumentarnega, osebno izpovednega in plesno nemimetičnega gledališča. Dokumentarno in motivno-fabulativno izhodišče projekta je osrediščeno okrog življenjepisov plesalk, ki so se v Slovenijo priselile k svojim ljubezenskim partnerjem, vsem trem delujočim na področju uprizoritvene umetnosti.

Uprizoritev je zastavljena kot avtentični prostor emancipacije, ki združuje šest protagonistov oziroma tri pare. V njihovih intimnih vezeh, potezah, oblikah, razlikah, odporih pa išče gradivo za skupno naracijo, "v kateri njihov gestus intime in intimizma postaja del interakcije skupnega z občinstvom", so med drugim zapisali v APT-u.

Koreografija in režija sta delo Gregorja Luštka, besedila so napisali Bettine Földesi, Roselle Pellicciotti, Kristyne Šajtošove in Žigana Krajnčana. Dramaturg je Matic Starina, glasbo pa sta prispevala Branko Rožman in Žigan Krajnčan.

R.M.