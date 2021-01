Maske brezplačno še jutri

21.1.2021 | 12:10

Brezplačne maske za samozaposlene in mikro podjetja na voljo samo še danes in jutri. (foto: DL/M.L.)

Ljubljana - Še danes in jutri velja razpis za samozaposlene in mikro podjetja, v okviru katerega lahko ti brezplačno pridobijo zaščitne maske. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo namreč v imenu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razdelila 5 milijonov zaščitnih mask. Razpis velja za samozaposlene in mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti, ki so maske prejeli že v okviru prvega poziva novembra lani. Prijave potekajo preko spletne strani www.ozs.si/maske.

Maske bodo tistim, ki se bodo prijavili, in sicer članom in nečlanom zbornice, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji. Prevzeli jih bodo osebno na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere imajo sedež podjetja.

M. L.