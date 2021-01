Nepridipravi so podrli 20 hrastovih dreves

21.1.2021 | 12:00

Krške policiste je oškodovanec obvestil, da naj bi mu neznanci v gozdu na območju Zalok podrli okoli dvajset hrastovih dreves. Okoliščine policija še preiskuje, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Poskus vloma v gostinski lokal

Na območju Trebelnega je neznanec med 15. in 20.januarjem poskušal vlomiti v gostinski lokal in na vratih objekta povzročil za okoli tisoč evrov premoženjske škode.

Ukradli so mu televizor

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je med 16. in 20. januarjem neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel televizijski sprejemnik in orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.500 evrov.

Zasegli so mu avto in izdali še plačilni nalog

Na območju Geršičev so metliški policisti sinoči, malo pred polnočjo, ustavili voznika osebnega avtomobila, ki na vozilu ni imel nameščenih registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da 23-letni voznik nima niti veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Citroen berlingo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih so mu izdali plačilni nalog.

Poskušali so se izmakniti mejni kontroli

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak odkrili štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policiste klicali 133-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 43 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 133 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, vlomov in ponarejanja dokumentov. Posredovali so zaradi poskusa izmika mejni kontroli, še piše v današnjem policijske poročilu PU Novo mesto.

