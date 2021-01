Na kavo še lep čas ne bo možno! Osvežimo spomin na načrt sproščanja ukrepov...

21.1.2021 | 13:00

Objavljamo vladni načrt sproščanja ukrepov med epidemijo novega korona virusa.

Prva faza je črna faza: To pomeni zaprtje šol, omejitve potniškega prometa, prepoved prehajanja meja občin in regij, omejitev gibanja, zaprtje nenujnih trgovin

-Število okužb večje od 1.350

- Hospitaliziranih več kot 1.200

Druga faza je rdeča faza: to pomeni da odprejo vrtce, v učilnice pa pridejo učenci prve triade osnovnih šol. Spet je možen obisk muzejev, knjižnic in galerij, pa tudi brezkontaktne športne aktivnosti na prostem, odpirajo se tudi nekatere nenujne trgovine

-Število okuženih manjše od 1.350

- Hospitaliziranih manj kot 1.200

Tretja faza je oranžna faza: to pomeni odprava prepovedi prehoda občinskih meja, v razrede pridejo tudi učenci od 4.razreda dalje in dijaki zaključnih letnikov, dovoljeno je zbiranje do 10 oseb, odprejo pa vse trgovine

-Število okužb manjše od 1.000

- Hospitaliziranih manj kot 1.000

Četrta faza pa je rumena faza: ta prinaša odpravo prepovedi gibanja po 21.uro, pouk steče v vseh razredih srednjih šol in na fakultetah, odprejo se tudi preostale servisne dejavnosti

-Število okužb manjše od 600

- Hospitaliziranih manj kot 500

Zadnja pa je zelena faza: prinaša odpravo vseh omejitev po vsej državi, ob tem pa veljajo higienski ukrepi in še vedno prepoved delovanja barov in diskotek.

-Število okužb manjše od 300

Razmere v naših regijah:

- Posavje: 7-dnevno povprečje števila okuženih znaša danes 1.409,50

- JV Slovenija: 7-dnevno povprečje števila okuženih znaša danes 1.074,30

