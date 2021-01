Rakuša tudi na višjem sodišču ni uspel

21.1.2021 | 18:35

Igor Rakuša (foto: R. Ž., arhiv DL)

Radeče, Ljubljana - Višje sodišče je prikimalo okrožnemu sodišču, ki je znova zavrnilo predlog za prisilno poravnavo družbe Radeče papir nova, ki je leta 2014 nastala iz stečaja Radeče papirja, izhaja iz objave na Ajpesu. Predlog so vložile družbe, povezane z nekdanjim direktorjem Igorjem Rakušo.

Okrožno sodišče v Celju je novembra lani v zgodbi, ki traja več kot tri leta in pol, vmes pa je svoje povedalo tudi ustavno sodišče, znova zavrnilo predlog za prisilno poravnavo družbe Radeče papir nova. Višje sodišče v Ljubljani je pritožbo zoper izpodbijani sklep o nadaljevanju postopka prisilne poravnave zavrglo, pritožbo zoper sklep o zavrnitvi predloga za začetek postopka prisilne poravnave pa zavrnilo.

Družbe Strelski center Gaj s Pragerskega, Interexpo Skupina iz Hajdine in Strelski klub Central s Pragerskega so upniški predlog za uvedbo prisilne poravnave vložile marca 2017. Povezane so z nekdanjim direktorjem Rakušo, ki je bil ob vložitvi predloga že nekaj časa v sporu z vodstvom papirnice, ki ga je leta 2015 odstavilo s položaja, omenjene družbe pa so od vodstva papirnice zaradi posojil terjale skoraj dva milijona evrov.

Višje sodišče je med drugim zapisalo, da ni jasno, kakšen cilj želijo pritožniki doseči z izpodbijanjem sklepa o nadaljevanju postopka. "V isti sapi trdijo, da bi moral postopek ostati prekinjen do pravnomočne odločitve v vseh pravdnih postopkih, zaradi katerih je bil prekinjen, hkrati pa, da bi sodišče v posledici razveljavitve sklepa o nadaljevanju moralo obravnavati pritožbo upnikov zoper sklep o prekinitvi postopka, ker razlogov za prekinitev postopka zaradi rešitve predhodnega vprašanja ni (bilo)," je navedlo.

Celjsko sodišče je lansko jesen med drugim ugotovilo, da veljavne terjatve upnikov v skupni vrednost nekaj več kot 393.000 evrov ne dosegajo več odstotka, ki je potreben za začetek postopka prisilne poravnave. Kot je dodalo, bi lahko odobritev prisilne poravnave pomenila izigravanje zakonodaje. "Očitek, da gre v predmetni zadevi za zlorabo upniške prisilne poravnave, je bil utemeljen," je med drugim ugotovilo višje sodišče.

STA/B. B.