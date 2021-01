Brez elektrike je ostalo skoraj 1.400 prebivalcev

22.1.2021 | 07:30

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Na Senovem in v nekaterih okoliških naseljih v občini Krško je sinoči ob 20.43 ostalo brez elektrike 1.392 odjemalcev. Razlog je bila okvara na kablovodu Senovo. Delavci Elektra Celje so ob 21.24 napako odpravili. Posledično so se zaradi nedelovanja medicinskih pripomočkov pri eni od tamkajšnjih prebivalk pojavile težave, zato so gasilci PGE Krško pomagali z elektro agregatom in z elektriko tako oskrbeli stanovanjski objekt na Cesti Kozjanskega odreda na Senovem. In to vse do odprave napake na električnem omrežju.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso zabeležili. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali sedem klicev.

Njihovi brežiški kolegi pa so v zadnjih 12 urah posredovali tudi en poziv za nujno medicinsko pomoč.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da danes med 12. in 14.uro ne bo elektrike na območju TP IRČA VAS, med 12. in 12.30 pa na območju TP POTOK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča, da danes med 12. in 14.uro ne bo elektrike na območju TP ZAVINEK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da danes od 12. do 13.ure ne bo elektrike na območju TP ČEMŠE na izvodu ODAJNIK, med 14. in 14.30 pa na območju TP RAČJE SELO na izvodu GASILSKI DOM DESNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R.M.