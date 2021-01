Zaradi okužb zaprta enota Ostržek novomeškega vrtca Pedenjped

22.1.2021 | 08:00

Enota Ostržek te dni sameva, saj je okužba s covidom-19 terjala karanteno (Foto: DL/arhiv)

Novo mesto - V Vrtcu Pedenjped v Novem mestu so pred dnevi zaznali povečano število okužb s koronavirusom, zato je njihova enota vrtca Ostržek v Bršljinu zaprta. Takšna odločitev je bila sprejeta v dogovoru z novomeško izpostavo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, saj želijo preprečiti nadaljnje širjenje virusa. Vodstvo vrtca in občina sta zato starše poprosila, da otroke do izteka karantene zadržijo doma. Karantena bo zaključena v četrtek, 28.januarja.

Enoto vrtca Ostržek bodo med tem temeljito razkužili.

R.M.