Ob Rozmanovi ulici nastaja nov urbani zeleni prostor

22.1.2021 | 10:00

Takšen bo po prenovi videti novomeški Prešernov trg (vir: MONM)

Novo mesto - Prenova novomeškega mestnega jedra se nadaljuje na spominski ploščadi oziroma na območju med Rozmanovo ulico in ulico Prešernov trg, kjer bo nastal nov urbani prostor, primeren za manjše dogodke, prepleten z drevesi in grmičevjem. V procesu prenove bo predvidoma prihodnji teden deloma odstranjena trenutna zasaditev, ki pa jo bodo ob zaključku gradnje nadomestili z novimi drevesi in dodatno ozelenitvijo.

Območje je poznano tudi kot spominska ploščad, ki jo je v sklopu ureditve severnih mestnih vrat zasnoval arhitekt Marjan Mušič. Prenova območja v obliki trikotnika, med Rozmanovo ulico in ulico Prešernov trg, je zasnovana na način, da se spoštuje njene obstoječe značilnosti in se jih ustrezno nadgradi. Stopnišče na najširšem delu bodo zamenjali z razširjeno in odprto kaskadno ploščad. Kaskade bodo urejene v brušenem betonu z ozelenitvijo lovorikovca in bršljana, površina ploščadi pa bo obložena z granitnimi kockami. Na njej bo umeščeno drevje in dodatno zelenje.

Na osrednji spominski ploščadi bo med prenovo odstranjenih sedem dreves, med tem ko hrast in ambrovec ob Rozmanovi ulici ter gredice z lovorikovci ostajajo. Poleg tega bodo na ploščadi in na kaskadah dodatno zasadili sedem brez in dodatno grmičevje, so na Mestni občini Novo mesto zapisali v izjavi za javnost.

R.M.