Krška policistka v mrzli Savi preprečila samomor

22.1.2021 | 10:30

Ilustrativna fotografija (Foto: DL arhiv/A.Matić)

Policistka Policijske postaje Krško je v petek preživljala povsem običajno delovno dopoldne. A jo je nekaj zmotilo. Med opravljanjem nalog na območju Vidma je postala pozorna na 59-letno žensko. Zdelo se ji je, da je v slabem psihičnem stanju in precej zmedena. Ženska je nenadoma odšla po brežini Save in skočila v vodo, policista pa je stekla za njo, zabredla v mrzlo vodo, jo zgrabila za oblačila in ji preprečila, da bi odšla še globje, kjer bi jo zagotovo odnesel tok. Žensko ji je uspelo zadržati in jo izvleči iz vode, a se je ta ves čas upirala in spet poskušala skočiti v vodo. Policistki ni preostalo drugega, kot da uporabi telesno silo in tako 59-letno obupano žensko obvlada. Uspelo ji je, da jo je zadržala do prihoda policistov, reševalci, ki so prišli na kraj dogodka, pa so nesrečnico oskrbeli in odpeljali na zdravljenje.

»Na Policijski upravi Novo mesto smo ponosni na sodelavko, ki je prepoznala stisko občanke in ji s svojim ravnanjem in pravočasnim ukrepanjem rešil življenje. Požrtvovalno je opravila svoje delo, pri reševanju in pomoči pa izpostavila tudi lastno življenje in zdravje,« je v zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Burna noč za stanovalce bloka na Seidlovi cesti

V enem izmed stanovanj v blokovskem naselju na Seidlovi cesti v Novem mestu je bilo sinoči precej glasno. Stanovalec je s kričanjem in predvajanjem glasne glasbe motil javni red in mir. Stanovalci so zato na pomoč poklicali policiste, ki so tja prišli malo pred 23.uro. Na kraju dogodka sta policista, ki sta se odzvala na klic, ugotovila, da se v stanovanju nahajata 40-letna ženska in 32-letni moški, ki sta bila vidno pod vplivom psihoaktivnih snovi. Moški je krvavel po nogi, ker naj bi stopil na črepinjo, zato so policisti poklicali reševalce. Med oskrbo je moški napadel policista, zato so morali uporabili prisilna sredstva in ga obvladati. Postopek je ovirala tudi 40-letnica, ki so jo morali na silo obvladati. Obema so nato odvzeli prostost in ju odpeljali v prostore za pridržanje. Policisti zdaj ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja napada na uradno osebo, pa tudi okoliščine dogodka.

Na Tovarniški v Krškem policisti posredovali v pretepu trojice

Na Tovarniški ulici v Krškem je včeraj malo pred 12.uro prišlo do pretepa. Na pomoč so prispeli krški policisti. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal pred drug avtomobil in voznico prisilil, da je ustavila. Med voznico, voznikom in potnikom v vozilih, ki se med seboj poznajo, je zaradi dalj časa trajajočega spora prišlo do pretepa. 45-letni udeleženec pretepa je bil pri tem lažje poškodovan, poškodovano pa je bilo tudi osebno vozilo. Policisti zdaj nadaljujejo preiskavo, zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari. Dvema kršiteljema z območja Črnomlja bodo zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih izdali plačilni nalog.

Eden je poskušal vlomiti v avto, drugemu je uspelo

Na parkirnem prostoru stanovanjske hiše na Belokranjski cesti v Novem mestu je v noči na četrtek nekdo z naviranjem vrat poskušal vlomiti v osebni avtomobil. Zaradi poškodb na vozilu je nastalo za okoli 400 evrov premoženjske škode.

Na parkirnem prostoru v Šentrupertu pa je včeraj med 16. in 18.30 neznanec skozi vrata vlomil v osebni avtomobil in ukradel okoli 25 evrov.

Poskušal se je izmakniti mejni kontroli

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila registrskih oznak Črne gore odkrili državljana Afganistana, ki se je skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policiste klicali 157-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 44 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 157 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki ni nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in poskusa izmika mejni kontroli, še piše v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

R.M.