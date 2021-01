Ste tudi vi dobili grozilno e-pošto, če ne boste plačali 1.250 evrov?

22.1.2021 | 11:10

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Novo mesto - Na enega od naših spletnih naslovov je danes prišla nenavadna pošta, spisana v dokaj lepi slovenščini, če seveda izvzamemo vsebino besedila. Takole piše: »Pozdravljeni! Ste opazili, da sem vam to poslal z vašega e-poštnega naslova? Da, to pomeni, da imam popoln dostop do vaše naprave. Zadnjih nekaj mesecev sem vas opazoval. Se sprašujete, kako? No, ko ste obiskali stran za odrasle, se je vaša naprava okužila z zlonamerno programsko opremo. Morda se na to ne spoznate, zato vam bom poskusil razložiti. Virus trojanski konj mi omogoči popoln dostop do vašega osebnega računalnika ali katere koli druge vaše naprave. To pomeni, da vas lahko gledam, kadar koli želim, tako da vklopim vašo kamero in mikrofon, vi pa tega ne boste opazili. Prav tako imam seznam vaših stikov in vsa vaša sporočila.Verjetno se sprašujete: »Toda moj računalnik ima antivirusni program, kako je to sploh mogoče?! Zakaj nisem prejel obvestila?!«

No, odgovor je preprost: digitalne podpise na gonilnikih posodobim vsake štiri ure, tako da program ostane neopazen in vaš antivirusni program ga ne zazna.«

In potem nekaj neprimernega izražanja oz. popisovanja »domnevnega samozadovoljevanja«, češ, da ima pošiljatelj posnetke, ki jih je zabeležila njegova kamera. In grožnje, da bo z zgolj enim klikom na miško te posnetke poslal na vsa naša družbena omrežja, pa tudi našim elektronskim stikom.

Da bi to preprečili, bi morali na bitcoinov naslov pošiljatelja grozilnega pisma v roku 48 ur poslati 1.250 evrov, pri tem pa pošiljatelj ne pozabi navesti, da v primeru, če tega ne znamo, lahko v svojem brskalniku preprosto poiščemo: »kupi bitcoin«. Navede še svoj bitcoinov naslov in »obljublja«, da bo po prejemu plačila video izbrisal in nikoli več ne bo vzpostavil kontakta s prejemnikom te pošte.

»Ko boste odprli to sporočilo, bom prejel obvestilo in čas se bo začel odštevati. Če se boste poskusili kakor koli pritožiti, vam ne bo uspelo, saj tega e-poštnega naslova ni mogoče izslediti, tako kot je neizsledljiva moja bitcoin identifikacijska številka. To počnem že zelo dolgo in ne puščam nič prostora za napake. Če slučajno izvem, da ste to sporočilo delili z drugimi, bom vaš video poslal vašim stikom.«

Ker smo besedilo delili z vami, zdaj – v šali rečeno – čakamo na objavljene video posnetke. A priznati je treba, da je takšna vsebina elektronske pošte kar malce zastrašujoča, češ, da nas nekdo ves čas nadzoruje. Pa vendar ne toliko, da bi komu poslali 1.250 evrov. Tudi vam svetujemo podobno odločitev – zgolj izbrišite to prejeto pošto. Smo pa poskušali pošiljatelja, ki je to poslal z e-naslova antjejaeger@zahnjaeger.de blokirati, a žal neuspešno.

R.M.