Andrej Kavšek: Pomagajmo, da bodo tudi naši otroci šli v vrtce in šole!

22.1.2021 | 11:30

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek: "Bodimo vztrajni!"

Črnomelj - Črnomaljski župan Andrej Kavšek je v pismu pred tednom dni izrazil željo, da bi se epidemiološke razmere v občini izboljšale in v današnjem pismu navaja, da se mu je želja delno uresničila. Kot piše, razmere so boljše, vseeno pa še daleč od takšnih, ki bi omogočali vrnitev v vsaj približno ustaljene tirnice.

»V naši občini je število aktivno okuženih padlo na 203, kar predstavlja 1,4 odstotka prebivalstva občine Črnomelj. Kljub padcu števila še vedno sodimo v eno izmed občin z najslabšo epidemiološko sliko, saj se število okužb zmanjšuje po vsej državi. Verjamem, da so omejevalni ukrepi postali že utrujajoči, vendar je ravno zdaj potrebno upoštevati navodila NIJZ glede omejevanja, da se ne bi vrnili na stare številke,« je še zapisal v zdaj že tradicionalnem petkovem koronapismu župan Kavšek.

Ob tem je vnovič pozval vse, ki so bili v stikih z okuženimi, pa nimajo znakov nove koronavirusne bolezni, da se poslužujejo hitrih testiranj, ki jih v Zdravstvenem domu Črnomelj opravljajo od ponedeljka do petka med 10. in 14.uro.

»Vlada je ta teden na seji sklenila, da gredo prihodnji teden v šole osnovnošolci prve triade in vrtčevski otroci v devetih statističnih regijah, v katerih sproščajo tudi nekatere storitve. Potrudimo se, da bo tudi naša regija kmalu sodila med te z boljšo epidemiološko sliko, da omogočimo našim najmlajšim vrnitev v vrtce in šole,« še poziva občane Črnomlja.

R.M.