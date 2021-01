Covid-19: Med PCR testiranimi manj okužb, med HAT pa več. Umrlo še 25 ljudi. Kako je v naši regiji?

22.1.2021 | 11:50

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj opravili 11.149 PCR in hitrih testov, med vsemi testiranimi je bilo 1.439 okuženih z novo koronavirusno boleznijo, kar je 12,9 odstotka oz. 0,4 odstotka več kot dan prej. Med 4.872 PCR testi je bilo pozitivnih 1.115 ali 22,9 odstotka oz. 1,3 odstotka manj kot dan prej. Med 6.277 hitrimi testi pa je bilo pozitivnih 324 posameznikov oz. 5,2 odstotka, kar je 1,1 odstotka več kot dan prej, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

V slovenskih bolnišnicah danes zdravijo 1.140 okuženih s covidom-19, oz. 19 manj kot včeraj, 97 od teh so sprejeli danes, 95 pa so jih odpustili v domačo oskrbo. Med vsemi hospitaliziranimi je 186 takšnih, ki potrebujejo intenzivno nego, med temi pa jih je kar 154 na respiratorju, kar je še eden več kot včeraj, 25 pa jih je boj z boleznijo izgubilo, 21 od teh v bolnišnicah.

Aktivno okuženih je danes 19.008 posameznikov, oz. 628 manj kot včeraj, tedensko povprečje dnevno okuženih pa tokrat znaša 1.241,7 oz. za 5,3 manj kot včeraj. Do srede je bilo cepljenih 47.931 oseb, oz. 2,3 odstotka državljanov.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 84 koronavirusnih bolnikov, oz. enega več kot včeraj. 13 med njimi jih potrebuje intenzivno nego in dihalno pomoč respiratorja. 9 okuženih so v bolnišnico sprejeli danes, 5 pa so jih odpustili v domačo oskrbo. Je pa spet visoka smrtnost, saj je boj s covidom-19 v novomeški bolnišnici izgubilo še 5 okuženih.

V Splošni bolnišnici Brežice zdravijo 34 okuženih s koronavirusno boleznijo, oz. 2 manj kot včeraj, 2 od teh so sprejeli v bolnišnico danes, še 2 pa potrebujeta intenzivno nego. V domačo oskrbo so odpustili 3 korona virusne paciente, eden pa je v brežiški bolnišnici danes izgubil boj z boleznijo, kažejo podatki covid sledilnika.

R.M.