Podpisani še dve pogodbi za razvoj Lisce

22.1.2021 | 12:50

Pogodbo sta podpisala župan Srečko Ocvirk in direktor GPS Grad Štefan Sopko (foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Občina Sevnica je z včerajšnjim podpisom dveh izvajalskih pogodb začela izvajati dva projekta, ki se navezujeta na nadaljevanje razvoja Lisce. Vključujeta ureditve obeh nadstropij Tončkovega doma, s čimer bo nastanitveni del doma v celoti obnovljen.

Tončkov dom na Lisci čaka nadaljevanje prenove

Projekt »Centri interpretacije zavarovanih območij«

Posavju bo projekt prinesel pomembno pridobitev. Med drugimi aktivnostmi gre za ureditev namestitvenih kapacitet v Tončkovem domu. Preurejenih bo 10 sob z 21 ležišči in sanitarijami. Z ureditvijo sob v Tončkovem domu bo večja tudi dostopnost izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin za vse prebivalce in obiskovalce območja LAS Posavje. Podpisana pogodba je vredna 182.345,54 evra. Investicijo bo izvedel na javnem razpisu izbrani izvajalec, podjetje GPS Grad, dela pa naj bi bila končana 30. junija letos.

Projekt »Z ribami do zdravja«

V sklopu projekta »Z ribami do zdravja« bo izvedena adaptacija in rekonstrukcija mansarde Tončkovega doma. Gre za 5 sob z 21 ležišči in sanitarijami, v mansardi bo tudi razstavni prostor in prostor za druženje. Pogodbo v višini 151.453,77 evrov je Občina Sevnica podpisala z na javnem razpisu izbranim izvajalcem, podjetjem GPS Grad d.o.o., rok za zaključek del pa je prav tako 30. junij letos. Pogodbi sta podpisala župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja GPS Grad Štefan Sopko. Takoj po podpisu obeh pogodb je sledila uvedba v delo. Kot so sporočili z Občine Sevnica, Izvedba del ne bo vplivala na obratovanje Tončkovega doma, ki poteka v okviru aktualnih epidemioloških omejitev.

R.M.