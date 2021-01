Majda Čengija, nova ravnateljica mirnopeške šole

22.1.2021 | 14:20

Majda Čengija bo mirnopeško šolo vodila naslednjih pet let. (Foto: DL/M.Žnidaršič)

Mirna Peč - Novomeščanka Majda Čengija je z 31. decembrom lani na mestu ravnatelja osnovne šole Toneta Pavčka nasledila Danijela Brezovarja, ki je mirnopeški hram učenosti vodil zadnjih deset let. Prišla je sredi šolskega leta in sredi epidemije, kar pred njo postavlja dodatne izzive. Čeprav šolanje poteka na daljavo, so jo, kot je dejala, vsi zaposleni na šoli in v vrtcu zelo toplo sprejeli, učencem pa se po posameznih razredih predstavlja preko videokonferenc. Pravi, da je že prvi dan čutila, kot da je prišla domov.

»Je povsem drugače, kot bi bilo sicer, a ta virtualni pouk vseeno v teh časih omogoča tisti osebni stik, ki je zelo pomemben in mi je blizu. Kot učiteljica angleščine vem, da se jezika težko učiš zgolj iz pisnih vaj in reševanja nalog. Učenci so zelo prijetni in mi zastavljajo zanimiva in tudi nenavadna vprašanja, denimo, ali bom vodila planinski krožek, kot ga je prejšnji ravnatelj,« je dejala Čengijeva.

Meni, da je v tem trenutku najpomembneje to, da kakovostno izpeljejo pouk na daljavo, da bo čim manj izpada, potem da učenci znova začutijo šolo kot prostor, kjer se počutijo sprejete in varne. »Ko sem nekje prebrala, da so zavoljo razmer, v katerih živimo, to izgubljene generacije, me je stisnilo pri srcu. Znanje se namreč pridobiva skozi vse življenje. So in bodo določene težave predvsem na čustvenem področju, seveda odvisno od vsakega posameznika, na akademskem pa mislim, da lahko vse cilje doseženo in presežemo. Učimo se za življenje in ne za oceno, znanje mora biti vrednota. Velika naloga nas vse skupaj čaka, ko bodo šole znova odprle svoja vrata. Pomembno bo, da se bodo učenci stabilizirali, umirili in utirili v šolsko delo, da pridobijo občutek varnosti.

Čengija je prvič v vlogi ravnateljice. Pred tem je namreč več kot 2 desetletji na novomeški OŠ Grm poučevala angleški jezik, še prej pa delala tudi na srednji kemijski in zdravstveni šoli na novomeškem šolskem centru, na osnovni šoli Dolenjske Toplice, prvo službo pa je dobila na osnovni šoli Vavta vas.

Mojca Žnidaršič