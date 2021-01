Infrastrukturna ureditev sevniške poslovne cone bo sofinancirana z evropskimi sredstvi

22.1.2021 | 14:50

Sevnica - Infrastrukturna ureditev sevniške poslovne cone bo sofinancirana z evropskimi sredstvi. Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je sklenila, da se za projekt, vreden 1,4 milijona evrov, ki ga bo izvajala Občina Sevnica, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj nameni 831.000 evrov.

Namen naložbe je ustrezna infrastrukturna ureditev sevniške poslovne cone, so danes sporočili z vladne službe. Urejena bo dostopna cesta in izvennivojsko križanje z železniško progo.

To bo, kot so dodali, prispevalo k razširitvi poslovne cone ter omogočilo obstoječim in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Glavni cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji.

STA/R.M.