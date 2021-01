V Revozu bo v sredo spet stekla proizvodnja

22.1.2021 | 14:55

Proizvodnja v Revozu bo spet stekla v sredo (foto: Revoz)

Novo mesto - V novomeškem Revozu, kjer so zaradi porabljene zaloge sestavnih delov za Renaultov model Twingo, ki jih izdeluje pred dobrim tednom v požaru prizadeti Treves iz Biča pri Trebnjem, v sredo zvečer ustavili proizvodnjo, bodo to prihodnjo sredo vnovič zagnali. Sestavne dele jim bodo dobavili iz Španije, kamor je Treves uspel prenesti del proizvodnje.

Proizvodnjo bodo vnovič zagnali s sredino dopoldansko izmeno ob 6. uri zjutraj in jo nadaljevali z redno popoldansko izmeno, je vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zildžović danes povedala za STA.

Kot je pojasnila, jim je Treves zagotovil dobavo potrebnih sestavnih delov, različno izoliranih talnih in drugih oblog ter še nekaj drugih izdelkov, ki jih vgrajujejo v twinge. Proizvodnjo bodo zagnali v polnem obsegu oz. z izdelavo vseh avtomobilskih modelov, ki jih izdeluje Revoz.

Požar v Trevesu je izbruhnil prejšnjo sredo zjutraj. Ogenj se je hitro razširil in dosegel proizvodnjo preprog in zvočnih izolatorjev za avtomobile. Zgorel je stari del tovarne, v njen novi del pa se požar ni razširil.

Revozu so zaloge sestavnih delov iz Trevesa zadostovale še za sredini delovni izmeni. Ker twingo pri dnevni proizvodnji, ki nekoliko presega 700 avtomobilov, predstavlja večinski delež, so se nato odločili za njeno popolno zaustavitev za nedoločen čas.

Ob zaustavitvi proizvodnje imajo Revozovi delavci, ki so se v ponedeljek vrnili s podaljšanega kolektivnega dopusta, ki so ga začeli po popoldanski izmeni 24. decembra, t. i. nedelovne dni. Revoz zaposluje nekaj več kot 2400 ljudi, ob zaustavitvi proizvodnje pa so v podjetju ostali le zaposleni pri določenih projektih, ki jih ne morejo prekiniti.

Sicer pa v Revozu verjamejo, da bodo teh nekaj dni izpada proizvodnje zaradi požara v Trevesu hitro nadoknadili, je še dejala Bašek Zildžovićeva.

Revoz deluje v dveh izmenah, v približno dveh tretjinah kot edina Renaultova tovarna izdeluje model Twingo, preostale zmogljivosti pa zapolnjujejo električni twingo, clio in električni smart.

Direktor Trevesa Andrej Baškovič je medijem v začetku tedna povedal, da v novejšem delu tovarne na Biču, ki ga požar ni zajel, že vzpostavljajo del proizvodnje, in da naj bi prve pošiljke avtomobilskih sestavnih delov s področja zvočne in termične izolacije zagotovili prihodnji teden. Nadomestitev izpadle proizvodnje iščejo tudi v hčerinskih podjetjih v Španiji in Franciji, v Španijo pa so že poslali del nepoškodovanih proizvodnih sredstev in del zaposlenih.

STA/R.M.