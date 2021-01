Kdo je vihtel sekiro in kdo je prvi napadel?

23.1.2021 | 10:15

Milenki (levo), Dejvison (ob njem) in Džoko (desno v klopi zadaj). (foto: B.B.)

Novo mesto - V novomeškem romskem naselju Brezje je 13. julija lani prišlo do pretepa, v katerem je 16-letni Valentin Kovačič v glavo dobil močan udarec s sekiro, zaradi katerega je bil več tednov v komi in bi skoraj umrl, posledice poškodbe pa bo verjetno čutil celo življenje. Trenutno je na rehabilitaciji v inštitutu Soča.

Policija je še isti dan odvzela prostost Dragu Brajdiču - Milenkiju, zoper katerega se je na novomeškem okrožnem sodišču zaradi obtožb o poskusu uboja včeraj začela glavna obravnava, na kateri sicer sodijo še dvema Dragoma Brajdičeva: starejšega, Milenkijevega očeta, kličejo Džoko, mlajšega, Milenkijevega sina, pa Dejvison. Oba obtožnica bremeni povzročitve lahke telesne poškodbe, ki naj bi jo zadala očetu mladoletnika Danijelu Kovačiču.

Kot je na sodišču povedal oče poškodovanega mladoletnika Danijel Kovačič, sta se njegova sinova tisti dan po naselju vozila z električnima skirojema, ko je Milenki začel teči za njima in jima groziti. Sinova sta to prišla povedat očetu. "S tem človekom nisem imel nikoli težav in sem ga šel vprašat, kaj je narobe," je povedal Danijel. K sosedu je odšel v družbi obeh sinov in žene Zvonke, tam pa se je vnel prepir oziroma pretep.

Kot so na sodišču pripovedovali Kovačičevi, sta k Milenkiju najprej stopila Valentin in njegova mama Zvonka. Milenki naj bi Valentina udaril, ta je udaril nazaj in Milenki je padel po tleh. Takrat naj bi se vmešal Dejvison, ki naj bi s palico zamahnil proti Valentinu. Udarec naj bi z roko blokiral njegov oče Danijel, ki je takrat tudi vmešal v pretep. V tem se je Milenki pobral in s sekiro, ki jo je imel v roki, usekal Valentina po glavi, da je ta obležal. Danijel se je vrgel na njega, da bi ga s svojim telesom zaščitil pred novimi udarci, ki so še kar padali. Tepla naj bi predvsem Milenki in Dejvison, Džoko nekoliko manj, so na sodišču pripovedovali Danijel, njegova žena Zvonka in 13-letni sin Krešo.

A to je le ena plat zgodbe. Brajdičevi pripovedujejo povsem drugačno. Prihod Kovačičevih na njihovo dvorišče naj ne bi bil prav nič miroljuben. Danijel naj bi imel v rokah pištolo, Valentin pa naj bi si nataknil podložene rokavice, kakršne nosijo policisti. Danijel naj bi Milenkija poškropil s solzivcem, Valentin pa naj bi prvi udaril Milenkija, da je ta padel na tla. Še naprej naj bi ga pretepala, ko je na prizorišče pritekel Milenkijev mladoletni zet Klemen K. in v strahu za njegovo življenje zagrabil sekiro, zamahnil z njo na slepo in zadel Valentina v glavo. To je Klemen tudi izpovedal v preiskavi, a Kovačičevi trdijo, da ga je k temu nagovoril Džoko, saj bi kot mladoletnik dobil nižjo kazen kot Milenki.

Na sodišču so bili včeraj zaslišani Danijel, Zvonka in Krešo Kovačič, medtem ko so Milenki, Dejvison in Džoko le prebrali svoje zagovore oz. vztrajali pri tistem, kar so povedali že v preiskavi. Na vprašanja niso odgovarjali.

O tem, katera zgodba (bolj) ustreza tistemu, kar se je usodnega večera res dogajalo v Brezju, bo odločala sodnica Mojca Hode. Ključni bosta dve vprašanji: kdo je vihtel sekiro in kdo je bil tisti, ki je koga prvi napadel.

