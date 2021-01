V Posavju pričakujejo skorajšnje popravljanje stanja okuženosti

23.1.2021 | 14:40

Direktorica DSO Krško Nuša Masnik in državna sekretarka Mateja Ribič (foto: STA)

Krško - Tudi v Posavju se stanje glede okuženosti z novim koronavirusom popravlja, je ob današnjem obisku Doma starejših občanov v Krškem ocenila državna sekretarka ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič. Če bo šlo tako naprej, računajo, da bo tudi v Posavju stanje prihodnji teden boljše, je dodala.

Ribičeva je ob obisku krškega doma starejših, kjer so zadnjo okužbo med stanovalci imeli 18. decembra, s cepljenjem pa so zaščitili večji del zaposlenih, dejala, da bo lahko vodstvu ministrstva sporočila dobre novice.

V krškem domu namreč, kljub temu, da je število okuženih v Posavju največje in da to spada v t. i. črno regijo, več kot mesec dni nimajo okuženih, je pojasnila.

Glede cepljenja je povedala, da so v krškem domu cepili vse stanovalce, ki niso preboleli covida-19. Cepili so se tudi zaposleni, ki niso preboleli omenjene bolezni, skupaj pa je pred boleznijo, ki jo povzroča novi koronavirus, zaščitenih več kot štiri petine zaposlenih. Cepilo se je tudi vodstvo.

Ribičeva se je dotaknila tudi stroškov, ki jih imajo z oskrbo oz. nego obolelih domovi za starejše. Zagotovila je, da se na ministrstvu trudijo zagotavljati pravno podlago za vračilo denarja, ki so ga domovi porabili za varovalno opremo ali so ga izgubili zaradi padca števila stanovalcev in nesprejemanja novih.

Sredstva bodo povrnili, je zatrdila in pristavila, da zahtevke zanje že obdelujejo. Sredstva bodo skušali "čim hitreje in v čim večji meri zagotoviti". Domovom so sicer že zagotovili skoraj 30 milijonov evrov za dodatne kadre za oskrbo. S protikoronskimi zakoni pa so zagotovili dodatna sredstva, da krepitev števila zaposlenih zaradi njihovih plač ne bo breme stanovalcev, je še dejala Ribičeva.

Direktorica Doma starejših občanov Krško Nuša Masnik je navedla, da v prvem valu okužbe niso imeli okuženih in da jih je novi koronavirus prizadel šele v drugem. Čeprav so ga pričakali pripravljeni, pa so imeli med 18. novembrom in 23. decembrom skupaj okuženih 173 stanovalcev in 62 zaposlenih. Kljub temu večjih težav niso imeli, je ocenila in pohvalila sodelovanje s pristojnimi regijskimi službami.

Proti covidu-19 so že cepili vse stanovalce, ki te bolezni niso preboleli. Vsi cepljeni so dobili tudi drugi odmerek cepiva. Prvi odmerek so dobili tudi novi, pred kratkim sprejeti stanovalci. Od skupaj 184 stanovalcev jih je cepljenih 29, pri nikomur pa niso zasledili stranskih učinkov cepiva.

Pri zaposlenih so, če odštejejo zaposlene, ki so to bolezen preboleli, porodniško in bolniško odsotne, s cepivom ali drugače zaščiteni 82-odstotno. Pri zaposlenih se tudi polni čakalna vrsta za drugi odmerek cepiva. "Sicer pa je biti cepljen, ta trenutek privilegij in ne kazen," je še opozorila Masnikova.

STA