Ste videli Mateja Pečarja?

23.1.2021 | 17:05

Svojci od ponedeljka pogrešajo 42-letnega Mateja Pečarja iz Ljubljane. Visok je od 180 do 185 centimetrov, ima rjave redkejše lase, svetle oči, brado in brke. Od doma je odšel z vozilom znamke Chevrolet kalos, svetlo modre barve, registrske številke LJ V4-57X, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Na policiji prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ljubljana Moste (01 586 76 00), na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.