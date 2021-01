Počilo pri Ravnem, trije v bolnišnico

23.1.2021 | 18:15

Ob 11.22 sta v kraju Ravno, občina Krško, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulatorja in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanih oseb do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško in Brežice so tri poškodovane osebe oskrbeli in jih prepeljali v bolnišnico.

Mina v potoku

Ob 10.36 je v Birni vasi, občina Sevnica, občan v potoku našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Ljubljanske regije so minometno mino, kalibra 81 mm in vžigalnik mine, nemške izdelave, ostanka iz druge svetovne vojne, odstranili in uničili na varnem kraju.

Dimniški požar

Ob 11.55 so v Sečjem selu, občina Črnomelj, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vinica so nadzorovali izgorevanje saj, izpraznili peč, ohladili dimnik in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.