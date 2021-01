Odbojkarji Krke ostajajo pri eni zmagi

24.1.2021 | 08:30

Novomeški odbojkarji so se v prvih dveh nizih enakovredno uprli gostom iz Murske Sobote, a jim je na koncu zmanjkalo tudi malo sreče. (Foto: MOK Krka)

Novo mesto - Odbojkarjem Krke niti v 17. krogu 1. moške odbojkarske lige ni uspelo priti do druge zmage v sezoni. V obračunu moštev z dna lestvice so morali tokrat priznati premoč Panviti Pomgradu. Tekma je bila izenačena, velik vpliv na končni izid pa je imel najbolj izenačen prvi niz, ki ga je v podaljšani igri z blokom odločil Jakob Rojnik, s 16 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme. Tudi drugi niz je bil izenačen, a so bili tudi tokrat v zaključku uspešnejši Prekmurci, ki so imeli nato v tretjem nekoliko lažje delo. Gosti so dosegli osem asov, domači le dva, Panvita je bila boljša tudi v vseh drugih statističnih elementih.

Pri Krki je bil tokrat najbolj razpoložen Toni Travnik z enajstimi točkami, ki je po tekmi povedal:"Ob koncu nizov nam pade koncentracija za nekaj minut, za nekaj točk, in iz tega se potem ne znajdemo ven. V prehodu na končnico nam zgodi niz, ko ne uspemo zaključiti žog. Posledično v končnico pridemo s slabo energijo. Kot se je danes videlo smo zopet ravno v končnici izgubili dva niza. To nas žal že celo sezono spremlja in čeprav bi to morali že odpraviti, nam tega še ni uspelo. Upam, da bomo na naslednjih tekmah prikazali boljšo igro."

Krkaši bodo v naslednjem krogu gostovali v Kamniku, kjer se bodo pomerili s Calcitom.

KRKA - PANVITA POMGRAD 0:3 (-25, -22, -17)

Dvorana Marof, sodnika: Milojević, Jovanović.

Krka: Hafner, Erpič 8, Borin 1, M. Štefanič, Travnik 11, Kožar, Pulko 10, Hodžič Šlejkovec, Lindič 2, Jaklič, Renko 4, Koncilja 5.

Panvita Pomgrad: Ražnatović 12, Potočnik, Vori, Vinković 12, Drvarič 5, Vrabl, Radović 2, Rojnik 16, Flisar, Lakner 6, Novak, Bedrač 4, Grabar.

lestvica:

1. ACH Volley 17 15 2 47:11 45

2. Calcit Volley 17 15 2 46:18 41

3. Merkur Maribor 16 13 3 44:14 41

4. Salonit Anhovo 17 10 7 35:29 29

5. Hiša na kolesih Triglav 17 5 12 21:40 15

6. Hoče 16 4 12 21:37 14

7. Panvita Pomgrad 17 4 13 18:41 13

8. Krka 17 1 16 8:50 3

I. V.

Galerija