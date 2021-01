Noč je bila mirna

24.1.2021 | 10:00

Novo mesto - Današnja poročila dežurnih v operativnih centrih so bila kratka. Medtem ko so iz brežiškega centra za obveščanje sporočili, da izrednih dogodkov, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja, v preteklih dvanajstih urah niso prejeli, je iz novomeškega centra prišlo le poročilo da je sinoči ob 17.38 na cesti Jerneja vas—Dobliče drevo padlo na cesto. Gasilci PGD Dobliče so drevo razžagali in odstranili.