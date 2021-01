Dvornikova na dveh tekmah evropskega pokala

24.1.2021 | 12:00

Pika Dvornik (Foto: Robert Roschmann)

Novo mesto - Smučarka novomeškega smučarskega društva Krka Rog Pika Dvornik je v četrtek in petek nastopila na dveh slalomih za evropski pokal v švicarskem smučarskem središču Gstaad Saanenland, kjer je bila na prvi tekmi, na kateri je zmagala Avstrijka Marie-Therese Sporer pred Švedijama Emellie Wikstroem in Saro Rask ter Slovenko Andrejo Slokar, petinštirideseta, na drugi tekmi, na kateri je zmagala Slokarjeva pred Italijanko Laro Della Mea in Švedinjo Wistroemovo, pa je odstopila v drugem teku.

Teden dni pred tem je Pika na FIS slalomu v kraju Skialm Klippitztörl v Avstriji osvojila deseto mesto.

I. V.