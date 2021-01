Prihodnji teden v družbo vrabcev, sinic in vran

24.1.2021 | 17:00

Taščica (Foto: Andrej Hudoklin)

Novo mesto - Domači vrabec je po številu opazovanih osebkov na prvem mestu od začetka akcije Ptice okoli nas. Letošnja akcija opazovanja ptic, ki se pozimi pojavljajo v naseljih, se bo začela v ponedeljek in bo trajala do nedelje. Kdor želi sodelovati, naj v prihodnjem tednu tako pol ure opazuje ter beleži vrste in število opaženih ptic.

Lani je v akciji Ptice okoli nas sodelovalo 1027 opazovalcev. Skupaj so opazili več kot 17.000 ptic, ki so pripadale 62 vrstam. Najštevilčnejši so bili domači vrabci, domači golobi in sive vrane, so zapisali v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Po njihovih podatkih je bilo v Sloveniji do sedaj opaženih 390 vrst ptic, od katerih jih 228 tudi gnezdi.

Opazovalci so lani našteli 3055 domačih vrabcev. Po številu sta sledila velika sinica z 2229 opazovanimi osebki in siva vrana z 1566 osebki. Vse tri vrste so po številu opazovanih ptic predstavljale 40 odstotkov vseh opazovanih ptic. Trem najštevilčnejšim so sledili domači golob, poljski vrabec, ščinkavec, lišček, kos, plavček in sraka.

"Da je domači vrabec po številu opazovanih osebkov na prvem mestu od začetka akcije, ni presenetljivo, saj se štetje osredotoča na naselja, kjer pa so vrabci najbolj domači. Zato jih tudi imenujemo domači vrabci. Vrabcem naša bivališča predstavljajo zavetje, vrtovi, zelenice in ulice pa jim nudijo obilo hrane. Hkrati so vrabci zelo družabna vrsta, ki se rada zbira v jate, zaradi česar so danem okolju še uspešnejši," so opisali v društvu.

Iz podobnih razlogov je po njihovih navedbah na tretjem mestu siva vrana. "Vrane so zelo pametne in se znajo soočiti z mnogimi izzivi. Najverjetneje jim mesta ustrezajo tudi zato, ker po njih ne morejo streljati lovci, saj je siva vrana še vedno lovna vrsta," so dodali.

Velika sinica pa je vrsta, ki je sicer vajena bližine ljudi, a se bolje počuti na območjih, ki premorejo vsaj nekaj dreves. "Največ so jih našteli tisti, ki so ptice opazovali v bližini gozda, zelo rade pa so obiskale tudi krmilnice," so še povzeli v društvu.

Z vsakoletno akcijo želijo v društvu spodbujati k boljšemu zavedanju narave ter spremljati, kaj se dogaja s pticami v naseljih. "Enkrat v tem obdobju si izberete pol ure, ko opazujete in beležite vrste in število opaženih ptic," so navedli in dodali, da so za pomoč pri prepoznavanju vrst pripravili letak s fotografijami ptic. Opažanja pričakujejo do konca februarja.

STA