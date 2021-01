Šola v Dragatušu dograjena pričakuje učence

24.1.2021 | 19:00

Ravnatelj Stanislav Dražumerič (Foto: M. B. J.)

Dragatuš - V Osnovni šoli Komandanta Staneta v Dragatušu v Občini Črnomelj so te dni dobili uporabno dovoljenje za lani dograjeni del z novimi šolskimi prostori. Stari del šole so energetsko sanirali in prenovili kuhinjo. Naložbo so ocenili na nekaj več kot 2,5 milijona evrov, država naj bi primaknila skoraj milijon evrov in Eko sklad dobrih 300.000 evrov.

Po podatkih črnomaljske občine, ki je pokrila preostale stroške, je šola zunaj in znotraj dobila končno podobo, potrebno prizidavo in rekonstrukcijo pa so izvedli na severni strani šolske zgradbe.

Dela so obsegala povečanje in funkcionalno preureditev kuhinje s spremljajočimi prostori in nabavo kuhinjske opreme, povečanje jedilnice ter vgraditev dvigala za dostop gibalno oviranim. Na severi strani šole so prenovili vodovod in sanitarno ter meteorno kanalizacijo. Najstarejši del šole so energetsko sanirali, so navedli na črnomaljski občini.

Ravnatelj Stanislav Dražumerič je za STA potrdil, da so novi prostori pripravljeni za sprejem učencev. Šolo sicer zadnje šolsko leto obiskuje 136 učencev, tamkajšnji vrtec pa še 50 otrok, je še dodal.

STA