Rokometašice zmagale šestič zapored

24.1.2021 | 14:30

Novomeščanke so celjsko ekipo premagale že drugič v tej sezoni, tokrat v gosteh. (Foto: ŽRK Z'dežele)

Novo mesto - Rokometašice novomeške Krke bi morale sinoči v dvorani v Stopičah odigrati tekmo 14. kroga prve ženske rokometne lige, a je ta prestavljena. V trinajstem krogu so v gosteh z 29:21 premagale celjsko ekipo Z'dežele, pred tem pa s 44:27 Ptuj in s 32:25 Velenje ter tako ostale neporažene šest tekem zapored. Izgubile so le na začetku sezone s Krimom in Ajdovščino, na prvenstveni lestvici pa so s sedmimi zmagami in dvema porazoma tretje. Na lestvici strelk je Živa Čopi s 56 zadetki na devetih tekmah sedma.

I. V.