Proti Zadru precej nebogljeni

24.1.2021 | 19:35

Krkinim košarkarjev tokrat ni uspelo ustaviti Zadarčanov. (Foto: Rok Perko)

Novo mesto - Košarkarji Krke so drevi doživeli drugi poraz ta teden v ligi Aba. Če je v sredo proti Igokei Krka klonila šele v zadnji četrtini, je tokrat na domačem parketu prikazala zelo skromno predstavo in se že v prvem delu več ali manj poslovila od dveh točk.

Gostje iz Zadra so si že v prvi četrtini priigrali dvomestno prednost (20:6), ki so jo v drugih desetih minutah povišali na 44:21 in jo nato v drugem polčasu mirno zadržali. Krka je odpovedala v vseh elementih igre, predvsem pa je bila brez energije in volje, zato ni bila niti v enem trenutku enakovredna predzadnji ekipi v ligi Aba, ki je imela do zdaj na svojem kontu le dve zmagi. Novomeščani so imeli 34-odstotni met iz igre, izgubili so 20 žog, v skoku so bili slabši 26:31, tekmec pa je kar 46 točk dosegel iz rakete.

Krka : Zadar 63:81 (11:22, 27:46, 48:66)

Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki: Koljenšić (Črna gora), Obrknežević (Srbija), Majkić (Slovenija).

Krka: Stergar 2, Camphor 5 (2:2), Stipčević 15 (5:6), Barič 9, Kosi 2 (2:4), Škedelj 4, Lapornik 5 (2:2), Rebec 11, Vučetić 2, Milovanović 8 (4:6).

Zadar: Carter 19 (6:8), Justice 5, Vuković 11 (3:5), Bursać 10 (1:2), Mavra 15 (9:9), Onuaku 21 (7:9).

Prosti meti: Krka 15:20, Zadar 26:33.

Met za tri točke: Krka 10:27 (Rebec 3, Barič 3, Stipčević 2, Camphor, Lapornik), Zadar 3:13 (Carter, Justice, Bursać).

Osebne napake: Krka 30, Zadar 23.

Pet osebnih: Škifić (28.).

Krko, ki je pri izkupičku 5-9, v naslednjih štirinajstih dneh čakata gostovanje pri Ciboni (31. 1.) ter domača tekma s Crveno zvezdo (8. 2.).

Lestvica:

1. Igokea 15 12 3 1074:994 27

2. Mega 16 11 5 1257:1181 27

3. Mornar 14 12 2 1129:1010 26

4. Cedevita Olimpija 14 11 3 1130:991 25

5. Budućnost 14 11 3 1062:981 25

6. Crvena zvezda 12 10 2 962:781 22

7. Partizan 15 7 8 1149:1121 22

8. Split 16 5 11 1168:1259 21

9. Krka 14 5 9 928:982 19

10. FMP 14 5 9 1040:1096 19

11. Borac 13 4 9 982:1012 17

12. Cibona 13 3 10 921:1031 16

13. Zadar 12 3 9 827:870 15

14. Koper Primorska 16 0 16 0:320 0

STA