Pod snegom padlo nekaj dreves

25.1.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 17.29 uri je na relaciji Bizeljsko - Bistrica ob Sotli drevo padlo na cesto. Posredovali so dežurni pri cestnem podjetju, ki so oviro odstranili. Enako se je na tej cesti ponovilo okoli pol osmih zvečer.

Ob 18.33 pa je drevo padlo na cesto v naselju Dvorce. Tudi tega so odstranili dežurni pri cestnem podjetju.

Eno uro so bili brez elektrike

Ob 19.41 je izpadel daljnovod na območju Dobove v občini Brežice. Brez električnega napajanja je bilo približno 1700 odjemalcev. Napako so odpravili ob 20.46 uri.

Ni bil požar

Ob 14.42 so na Seidlovi cesti v Novem mestu ob reki Krki opazili dim. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da gre za kontrolirano kurjenje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 12:00 do 15:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJ, izvod Trgovina.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. NERAJC;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA, na izvodu levo desno;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS, na izvodu vikendi sks;

- od 13:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1, desno gornje Tribuče.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SPAR TREBNJE, na izvodu STARI TRG OB CESTI LEVO SMER MERCATOR.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.