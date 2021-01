Policisti do 7. februarja poostreno nad uporabo telefonov med vožnjo

25.1.2021 | 08:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Policisti od danes do 7. februarja izvajajo poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter drugih naprav, kot so tablice in prenosni računalniki, med vožnjo. Z akcijo želijo zmanjšati njihovo uporabo med vožnjo in s tem izboljšati varnost v prometu. Med akcijo bodo pozorni tudi na ostale prekrške, ki zmanjšujejo prometno varnost.

Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo je vse bolj razširjen problem tudi v Sloveniji. Na Javni agenciji RS za varnost prometa ocenjujejo, da se vozniki, kolesarji in pešci še vedno premalo zavedajo nevarnosti in tveganj, povezanih z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Uporaba slednjih med vožnjo podaljšuje reakcijski čas za do 50 odstotkov, tveganje za prometne nesreče pa do 23-krat.

Preventivni akciji Varno brez telefona se pridružujejo tudi druge organizacije. Tako bo policija med rednim delom po vsej Sloveniji poostreno nadzirala tako uporabo naprav in opreme, ki ovirajo voznike med vožnjo, kot tudi uporabo varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov. Dars bo med akcijo opozarjal na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo tudi prek sistemov za nadzor in vodenje prometa - na posameznih grafičnih prikazovalnikih prometno-informativne signalizacije.

Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije bo v okviru svojih združenj na posameznih lokacijah delila propagandni material in opravila prikrito štetje uporabe mobitelov pri vožnji v naselju. Na nevarnost uporabe mobilnega telefona med vožnjo bosta na svojih spletnih straneh in družbenih omrežjih opozarjala Prometno varnostni vestnik in Zavod Varna pot. Zavod Vozim bo na spletnih preventivnih prometnih delavnicah, ki jih izvajajo poškodovanci v prometnih nesrečah za srednješolce in zaposlene v podjetjih, dodatno vključil vsebine motečih dejavnikov, specifično mobilnega telefona.

Sodelujoče organizacije voznikom sporočajo, da lahko klic, sporočilo ali objava na družbenih omrežjih počakajo. "Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu," pozivajo.

Policija je lani ugotovila 36.771 kršitev glede uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar je 17 odstotkov več kot v letu 2019. V zadnjih devetih letih je tovrstnih kršitev za kar 100 odstotkov več. Največ kršiteljev je v starosti od 35 do 44 let (28,5 odstotka), sledijo tisti od 45 do 54 let (21,1 odstotka) in stari od 25 do 34 let (20,2 odstotka).

STA