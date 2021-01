Trije nič krivi v bolnišnico

25.1.2021 | 10:00

Policisti PP Krško so bili v petek okoli 15.30 ure obveščeni o prometni nesreči v Veliki vasi pri Krškem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 28-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Povzročiteljici, ki se je v nesreči lažje poškodovala, so zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Nesreča pri Smedniku

Policisti PPP Novo mesto so bili v soboto dopoldne obveščeni o prometni nesreči pri Smedniku. Povzročil jo je 34-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilne strani vožnje trčil v avtomobil, ki ga je vozila 44-letna voznica. Lažje poškodovano voznico in dva potnika v njenem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vodo povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.

Kradli bakrene žlebove, TV, DVD, hladilnik ...

Med 21. 1. in 22. 1. je v Dolnji Stari vasi nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel hladilnik. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Policisti PP Sevnica so bili obveščeni, da je v Zgornjih Vodalah med 5. 1. in 17. 1. nekdo vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Gorenjem Kamenju na območju PP Novo mesto je med 16. 1. in 23. 1. nekdo z dvorišča gospodarskega objekta odpeljal tehtnico in leseno posodo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 300 evrov.

Na območju Semiča je med 19. 1. in 23. 1. neznanec s strehe počitniške hiše potrgal okoli deset metrov bakrenih žlebov. Škode je za okoli 350 evrov.

V Ručetni vasi pa je nekdo skozi kletno okno vlomil v počitniško hišo in ukradel televizijski sprejemnik, video rekorder in DVD predvajalnik.

M. K.