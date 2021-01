Covid-19: Dobrih 20 odst. pozitivnih na molekularnem testiranju, še 19 žrtev. Kako je v naši regiji?

25.1.2021 | 11:00

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice

V Sloveniji so včeraj opravili 2.734 molekularnih in hitrih testov, med vsemi testiranimi je bilo 293 pozitivnih na covid-19, oz. 10,71 odstotka. Opravili so 1.293 molekularnih PCR testov, okuženih je bilo 264 testiranih oz. 20,4 odstotka. Med 1.441 hitrimi HAT testi je bilo pozitivnih 29 testiranih oz. 2 odstotka.

V bolnišnicah po vsej državi je danes 1.173 korona virusnih bolnikov, oz. 24 več kot včeraj, od teh so jih samo danes sprejeli 73. 192 okuženih potrebuje intenzivno nego, med njimi je 158 takih, ki dihajo s pomočjo respiratorja. V domačo oskrbo so danes odpustili še 33 korona virusnih bolnikov, 19 pa jih je boj z virusom danes izgubilo, med njimi 16 v bolnišnicah.

Po vsej državi je trenutno 18.350 aktivno okuženih, kar je 37 manj kot dan prej, dnevno povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh pa znaša 1.235,9 oz. 4,9 odstotka več kot dan prej.

Do vključno sobote je bilo cepljenih 48.717 posameznikov, 6.963 od teh pa je prejelo že drugo dozo cepiva. Odstotek cepljenih trenutno znaša 2,3.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes 83 hospitaliziranih, 2 od teh so sprejeli danes. 12 okuženih zdravijo na intenzivnem oddelku, vsi pa dihajo s pomočjo respiratorja. V domačo oskrbo so odpustili tri, 2 pa sta, žal, boj z boleznijo izgubila.

V Splošni bolnišnici Brežice danes zdravijo 39 korona virusnih bolnikov, od teh eden potrebuje intenzivno nego.

Dodano ob 15:20 uri: okužbe na dan 24.01.2021

JV SLOVENIJA

Črnomelj 01

Dolenjske Toplice 00

Kočevje 07

Kostel 01

Loški Potok 00

Metlika 02

Mirna 00

Mirna Peč 00

Mokronog-Trebelno 00

Novo mesto 05

Osilnica 00

Ribnica 00

Semič 01

Sodražica 00

Straža 00

Šentjernej 01

Šentrupert 00

Škocjan 01

Šmarješke Toplice 00

Trebnje 00

Žužemberk 00

POSAVJE

Bistrica ob Sotli 00

Brežice 00

Kostanjevica 00

Krško 02

Radeče 01

Sevnica 02

ŠE NEKAJ KRAJEV Z NAŠEGA OBMOČJA POKRIVANJA

Dobrepolje 03

Ivančna Gorica 04

Velike Lašče 01

R.M.