V Cerkljah ob Krki stekla prenova stoletnega lesenega mostu prek Krke

25.1.2021 | 12:20

Most v Cerkljah ob Krki (obe fotografiji: arhiv DL)

Cerklje ob Krki - V Cerkljah ob Krki je na lanskem razpisu izbrano podjetje Rafael te dni začelo rušiti skoraj stoletni leseni most, ki ob robu tega naselja preči Krko. Naložba bo skupaj s prestavitvijo in položitvijo vodovoda pod Krkino strugo ter drugimi stroški in davkom stala približno 730.000 evrov. Z 200.000 evri jo bo podprlo ministrstvo za obrambo.

Po podatkih brežiške občine bo samo prenova tega mosta skupaj z davkom stala nekaj manj kot 660.000 evrov. Po odstranitvi stare konstrukcije bodo sicer zamenjali vse dele lesene nosilne konstrukcije.

Most zaprt do konca junija

Most je za promet do konca junija zaprt. Obvoz za ves promet so uredili prek bližnjih Krške vasi in Velikih Malenc.

Brežiški župan Ivan Molan je ob podpisu izvajalske pogodbe junija lani povedal, da bo obrambno ministrstvo naložbo podprlo zaradi delovanja vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki oz. po odškodninskem dogovoru o sofinanciranju lokalne infrastrukture.

Prenovitvena dela na tem 108-metrskem mostu naj bi končali do poletja. Pri prenovi objekta, ki velja za kulturni spomenik, bodo upoštevali kulturno-varstvene smernice.

Po podatkih brežiške občine bodo med prenovo zamenjali glavne dele lesene nosilce konstrukcije oz. lesene pilote, vodoravne povezave pilotov, prečnike, mostnice, mostni povozni parket in mostno ograjo. Predvidena je tudi menjava lesenih vzdolžnikov, ki povezujejo pilote, z jeklenimi nosilci. Ti bodo omogočili okrepitev nosilnosti tega mosta z dozdajšnje 3,5 tone na 15 ton.

Leseni cestiščni parket bo iz smrekovine, vsi preostali leseni deli pa iz hrastovine. Za prenovo bodo morali v Krkini strugi nasuti nasip, ki ga bodo po končanih delih odstranili, so še dodali načrtovalci naložbe. Začetek gradnje so sicer prvotno načrtovali nemudoma po podpisu izvajalske pogodbe, junija lani.

Leseni most, ki Krko preči ob Cerkljah ob Krki, so po lokalnih podatkih zgradili leta 1922, njegovega odprtja, 8. oktobra tega leta, pa se je udeležilo približno 6000 okoličanov. Za most so porabili skupaj 220 kubičnih metrov hrastovine. Šlo naj bi sicer za enega od 12 še prevoznih lesenih mostov v državi.

Datum odprtja izvirnega mosta prek Krke je krajevna skupnost Cerklje ob Krki izbrala za krajevni praznik.

STA