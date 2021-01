NIJZ in svetovalna skupina še vedno podpirata vračanje prvega triletja v šole in polno delovanje vrtcev

25.1.2021 | 17:20

Za učence prve triade v devetih regijah bo kot kaže šolanja na daljavo v devetih regijah zaenkrat konec. (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje po oceni novega položaja zaradi odkritja angleške različice novega koronavirusa še vedno podpirajo odprtje prvega triletja osnovnih šol in polno delovanje vrtcev v devetih regijah, je na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša. »Pomagajmo učiteljem in vzgojiteljem, da bo delo varno,« je ob tem še pozval.

Stališče epidemiološke stroke glede odpiranja vzgojno-izobraževalnih zavodov ostaja nespremenjeno, je razvidno iz dopisa, ki ga je na Twitterju objavil Janša. Na NIJZ so še napovedali, da bodo epidemiološko sliko v vzgojno-izobraževalni zavodih in celotni populaciji še naprej skrbno spremljali, ob znakih naglega poslabšanja pa bodo predlagali nadaljnje ukrepe.

Janša je namreč na današnji seji DZ nekaj po poldnevu dejal, da je zaradi pojava angleške različice novega koronavirusa v Sloveniji še odprto vprašanje, ali se bo del učencev v torek dejansko vrnil v šolske klopi, predšolski otroci pa v vrtce. Ob tem je dodal, da okoli 16. ure pričakuje mnenje ministrstva za izobraževanje, NIJZ in svetovalne skupine o tem vprašanju. To je torej vračanju še naprej naklonjeno.

STA, M. Ž.