Avto pogorel; kača spet tam, kamor sodi

26.1.2021 | 07:00

Kačo so včeraj lovili (in ujeli) novomeški poklicni gasilci. (foto: arhiv lokalno.si)

Sinoči ob 20.32 uri je na Malem Obrežu, občina Brežice, zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Mali Obrež in Veliki Obrež, ki so požar pogasili in odklopili akumulator na vozilu. Vozilo je uničeno.

Že ob 10.50 sta na Kandijski cesti v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto iz poslovnega objekta odstranila kačo ter jo varno izpustila v naravo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELČJI VRH na izvodu vas SKS;

- od 12:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST 2 PRI VINICI na izvodu SKS VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE, izvod Trgovina.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 12:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG VAS;

- od 12:00 do 13:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE.

M. K.