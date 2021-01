Dva sta ostala brez avtomobila. Za kako dolgo?

26.1.2021 | 08:50

Simbolna slika (foto: arhiv)

Črnomaljski policisti so med kontrolo prometa pri Uršnih selih ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat stilo. Med postopkom so ugotovili, da 29-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Vozilo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj po 16. uri so policisti PPP Novo mesto pri Koglem ustavili voznika, ki je imel na osebnem avtomobilu nameščeni različni registrski tablici. 62-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,46 miligrama alkohola. Fiat punto so mu zasegli in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Šest skritih med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila bosanskih registrskih oznak odkrili dva državljana Maroka, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak pa so odkrili štiri državljane Afganistana, ki so se prav tako poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.